Страховщики рассказали о самых экзотических обращениях туристов

Нападение свиньи, упавшая на ногу могильная плита и сломанный о банан зуб стали самыми необычными жалобами российских путешественников с начала 2023 года, рассказали «Известиям» в страховых компаниях.

В первой половине 2023 года страховые случаи с туристами чаще всего происходили в Таиланде, а также в Турции, Египте и России, сообщили «Известиям» страховщики. Среди них было несколько экзотических.

«В тайской Паттайе во время госпитализации из-за пневмонии на голову застрахованного упала змея, укусить не успела. Клиника принесла ему свои извинения», — рассказали в «Согазе».

На Гавайях российского туриста укусила свинья. Один из клиентов «АльфаСтрахования» шел по кладбищу, на него упала могильная плита и сломала ногу. Другой путешественник умудрился сломать зуб об банан. Клиента «Ингосстраха» змея в Таиланде всё-таки укусила, причем, оказалась ядовитой. Путешественнику провели медикаментозную терапию и сделали вакцину.

Российского туриста на Кубе поразил синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы.

«Турист был срочно госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. Госпитализация, диагностика, все необходимые медицинские манипуляции и транспортировка были покрыты страховкой на сумму $40 тыс.» — рассказали в «Евроинс».

Число обращений по туристическим полисам по сравнению с 2022 годом увеличилось на 28%, отмечают страховщики. Частотность жалоб при этом осталась той же: примерно один случай на 70 застрахованных.

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Дикость туризма: россияне за границей пережили ушиб змеей и укус свиньи