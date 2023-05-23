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Российский шоколад появится в Египте и Судане

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Компания «Красный октябрь» планирует выходить на египетский рынок, рассказали «Известиям» в компании.

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«В данный момент проходит регистрация и сертификация, — отметили там.

В остальные страны Африки российская компания продукцию еще не отгружала.

В то же время председатель российско-суданского делового совета Виктор Чемоданов в беседе с «Известиями» добавил, что в ближайшее время планируется начать поставки российского шоколада под брендом «Аленка» в Судан. По его мнению, конфета будет пользоваться популярностью среди мусульман, так как на упаковке изображена девочка в платке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сборные из России: в Африке планируют делать машины и продавать «Аленку»

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