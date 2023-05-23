Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ указали на опасность действий Запада в ядерной сфере
Мир
Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ
Мир
Президент Республики Сербской призвал уважать и понимать Россию
Мир
Госдеп вновь предупредил Грузию о санкциях из-за авиасообщения с РФ
Мир
В США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России
Мир
Эрдоган заявил о планах разработать новую конституцию Турции
Мир
В Судане вступило в силу семидневное перемирие между армией и СБР
Мир
Глава разведки ФРГ заявил о невозможности поиска виновных в подрыве СП
Общество
Беженец из Артемовска рассказал о зверствах ВСУ над мирными жителями
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Спорт
Футбольный клуб «Химки» вылетел из РПЛ
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Ленобласти

В России предложили создать спецкомиссии по пенсионным спорам

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предложили создать специальные комиссии по разрешению пенсионных споров. Соответствующий законопроект, с которым ознакомились «Известия», внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Вклад в развитие: как оплатить услуги ИП маткапиталом
Можно ли перевести бюджетные средства репетитору, детскому клубу или частной автошколе

Планируется, что комиссии будут создаваться при территориальных органах Социального фонда России (СФР). Они станут рассматривать, например, дела, касающиеся отказов в выплатах страховой пенсии.

В пояснительной записке отмечается, что в состав нового органа должны войти представители СФР, общественных организаций пенсионеров и профсоюзов, прокуратуры субъекта, Адвокатской палаты и аппарата Уполномоченного по правам человека. Депутаты предлагают все расходы возложить на СФР, а для россиян рассмотрение споров сделать бесплатным.

«В большинстве случаев граждане вынуждены обращаться в суд, так как это более эффективный способ защиты пенсионных прав, что влечет дополнительные финансовые траты, связанные с судебными расходами, и увеличение нагрузки на и так перегруженные суды», — отмечается в документе.

Создание комиссий не только приведет к расширению штата территориальных органов СФР, но и к расходам бюджетов, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Между тем глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Известиям», что вопрос создания новой структуры очень перспективный.

«У нас успешно работает институт досудебного разбирательства при рассмотрении споров по автострахованию гражданской ответственности. Новыми нормами предлагается аналогичная схема только в отношении пенсионного страхования», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Старикам тут вместо: в РФ хотят создать спецкомиссии по пенсионным спорам

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023