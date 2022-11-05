Вклад в развитие: как оплатить услуги ИП маткапиталом

Правительство РФ разрешило использовать материнский капитал на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере образования. До этого бюджетные средства можно было перевести только юрлицам. Теперь у родителей есть возможность направить деньги, к примеру, на частные детские сады, курсы или даже репетиторов, но есть важное условие — у ИП обязательно должна быть образовательная лицензия. Как проверить ее подлинность, собрать и оформить необходимые документы, какие ИП подпадают под программу, «Известия» разбирались вместе с экспертами и Пенсионным фондом России (ПФР).

С какими ИП можно расплатиться маткапиталом

Примерно седьмая часть родителей направляет средства маткапитала на образование детей. С начала действия программы на эти цели подали более 1,5 млн заявлений на общую сумму около 93 млрд рублей , сообщили «Известиям» в ПФР. Чаще всего владельцы сертификата оплачивают обучение в школах и вузах (954 тыс. человек) и присмотр и уход за ребенком в детском саду или дошкольных группах (422 тыс. человек).

По словам временно исполняющего обязанности председателя правления ПФР Сергея Чиркова, ведомство активно поощряет в этом родителей и упрощает процесс подачи заявлений.

Вклад в развитие Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

«Обучение детей — второе по востребованности направление использования материнского капитала после улучшения жилья. Сначала семья обустраивается, а потом по мере взросления детей задумываются об их обучении. Число семей, которые желают использовать средства материнского капитала на оплату детских садов и школ, постоянно растет. Поэтому мы стараемся идти навстречу родителям и развивать это направление. Уже два года распоряжение материнским капиталом на обучение детей оформляется в упрощенном порядке. Проведена большая работа по заключению соглашений с образовательными учреждениями. Благодаря этому мы можем запрашивать данные по договорам на обучение напрямую — родителям не нужно самостоятельно представлять эти документы в Пенсионный фонд. Сейчас 27 тыс. учебных заведений, а также региональных и муниципальных учреждений передают в ПФР данные об учащихся», — сказал он «Известиям».

До недавнего времени, если родители выбирали негосударственные образовательные учреждения, они могли перевести средства маткапитала только юридическим лицам. Теперь бюджетные деньги можно направить и ИП. Для этого предприниматель должен отвечать трем требованиям: вести деятельность в соответствии с федеральным законом «Об образовании», иметь образовательную лицензию и находиться в России.

Изменения закономерны: по данным системы проверки контрагентов «КонтурФокус», с 2018 по 2021 год в России стало на 23% больше ИП, работающих в сфере образования. Количество государственных и негосударственных (юрлица) учреждений, напротив, уменьшилось — на 6% и на 7% соответственно.

В теории новое постановление позволяет расплатиться маткапиталом даже с репетитором — если он ИП и работает по лицензии. Но, по словам экспертов, частные преподаватели обычно оформляют самозанятость, и на них правило не распространяется. А те, что регистрируются как ИП, не всегда получают лицензию — она необязательна.

Вклад в развитие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Репетиторов с лицензией можно найти на популярных платформах, например, «Профи.ру» или «Яндекс Услуги», но им, как правило, не нужна лицензия, так как они оказывают услуги по дополнительному образованию на дому. А образовательная деятельность все-таки подразумевает еще и наем работников, ведение полноценного бизнеса», — пояснила «Известиям» к.ю.н., доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

На практике расплатиться средствами маткапитала можно скорее с небольшими частными предприятиями, а не с репетиторами: например, центрами по изучению иностранных языков, автошколами, негосударственными детскими садами, клубами детского развития и другими подобными учреждениями, открытыми индивидуальными предпринимателями. Никаких ограничений по содержанию программ нет — если они лицензированы, то уже проверены.

Убедиться в подлинности лицензии несложно, отмечает Васильева. «Достаточно просто зайти на сайт Рособрнадзора в раздел «Сводный реестр лицензий» и указать ИНН ИП. Все лицензии, которые загружены на сайт Рособрнадзора, являются официальными и неподдельными. Но необходимо проверить срок, чтобы лицензия была действующей, а не просроченной», — добавила она.

Как перевести деньги на счет ИП

Если родители определились с ИП и проверили лицензию, нужно заключить с ним стандартный договор на оказание платных услуг. Как разъяснили «Известиям» в ПФР, документ должен обязательно содержать полное имя предпринимателя, расчет стоимости услуг и порядок их оплаты, сведения о лицензии, образовательной программе и сроках обучения. Все требования к договору прописаны в отдельном постановлении правительства.

Вклад в развитие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Далее необходимо написать заявление в территориальный орган ПФР, МФЦ или на портале «Госуслуги», приложив к нему контракт с ИП или заверенную копию. Больше никаких документов не нужно, Пенсионный фонд рассмотрит обращение в течение 10 рабочих дней. Если решение будет положительным, средства поступят сразу на счет предпринимателя — это займет не больше пяти рабочих дней.

«В договоре следует предусмотреть положения о возврате индивидуальным предпринимателем в ПФР неиспользованных средств материнского капитала для случая, если сумма средств, перечисленная на счет индивидуального предпринимателя в соответствии с договором, превышает сумму фактических расходов», — пояснили изданию в Пенсионном фонде.

В ведомстве добавили, что контракт можно расторгнуть досрочно, и деньги вернутся на сертификат, — этот пункт тоже нужно прописать в документе.

Будет ли востребована оплата услуг ИП маткапиталом

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что клиенты при выборе образовательного учреждения опираются не на форму собственности, а скорее на содержание курсов, их стоимость, особенности и так далее. По мнению Оксаны Васильевой, родители в первую очередь будут направлять средства маткапитала на оплату высшего образования детей.

«К сожалению, «на бюджет» сегодня поступить не так просто, а «коммерцию» не все могут себе позволить. С другой стороны, я не уверена, что услуги ИП будут зачастую оплачиваться средствами материнского капитала. Но, возможно, это будут те же самые центры по изучению иностранных языков, так как они пользуются заметным спросом. А вот обучение, например, математике, истории, обществознанию, русскому языку, физике и остальным предметам осуществляется преимущественно у репетитора на дому. Но оплачивать услуги самозанятых за счет материнского капитала сегодня еще нельзя», — предположила она.

Но у ИП есть свои преимущества: к примеру, многие создатели онлайн-курсов регистрируются именно как индивидуальные предприниматели и получают лицензию, а для регистрации юрлица в этом случае обязательно нужно помещение. К тому же из-за меньших издержек услуги ИП нередко могут стоить дешевле.

«Оформление образовательной лицензии для ИП — процесс достаточно трудоемкий и требует сбора пакета документов, относящихся не только к образовательному процессу, но и к помещению, где проводится образовательная деятельность. Однако с 2021 года действует упрощенный порядок получения лицензии для ИП и организаций, которые проводят обучение исключительно с применением электронных форм обучения. Это всевозможные онлайн-школы и образовательные онлайн-проекты. В целом оплата образовательных услуг ИП с помощью маткапитала — прекрасный шанс для родителей, не имеющих финансовой возможности для оплаты дополнительных занятий, обеспечить своим детям посещение платных кружков, секций или курсов», — пояснила изданию юрист в сфере образовательных проектов Евгения Зуйкова.

Вклад в развитие Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Сами предприниматели уже начали помогать клиентам оформлять документы. Как рассказала «Известиям» основатель и руководитель онлайн- и офлайн-сети детских языковых центров «Полиглотики» (франшиза, франчайзи оформляются как ИП. — Ред.) Елена Иванова, после принятия нового постановления спрос на оплату услуг маткапиталом вырос.

«В связи с этим наш юридический отдел уже выпустил список рекомендаций и обновленный шаблон договора детского центра с клиентом, который родители предоставляют в Пенсионный фонд для оплаты образовательных услуг. Сегодня растет спрос на русскоязычные курсы, программы развития интеллекта (скорочтение, мнемотехника, ментальная арифметика), а также курсы подготовки детей к школе. Все наши авторские курсы беспрепятственно можно оплачивать средствами маткапитала в любом из детских центров «Полиглотики», имеющем лицензию», — отметила она.