Врач призвал людей с сердечными заболеваниями не злоупотреблять кофе и чаем

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал людям, имеющим проблемы с сердцем, не злоупотреблять кофе и чаем, несмотря на их пользу для организма.

В беседе с ИА Nation News в понедельник, 22 мая, специалист отметил, что чай и кофе полезны для пациентов с заболеваниями сердца при умеренном употреблении — не более четырех-пяти чашек в день. Он посоветовал пить зеленый чай, но не более двух-трех чашек в день. Кроме того, для сердечников полезно какао.

По его словам, самое главное — это исключить сладкие напитки. Такие, как лимонады и газировки, а также молочные коктейли. В целом врач рекомендовал внимательно читать составы продуктов, которые покупает человек. Так должно быть как можно меньше сахара, сообщает телеканал «360».

Ранее, 21 мая, врач Юрий Пикша рассказал о продуктах, которые не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями сердца. В частности, он отметил, что таким пациентам стоит значительно сократить употребление чая, кофе и соли, пишет «Федеральное агентство новостей». По его словам, если человек с заболеваниями сердца его употребляет, то ему придется выпить дополнительную порцию лекарств, поэтому им не следует злоупотреблять. Это касается и чая, поскольку он имеет тонизирующий эффект, уточняет Pravda.Ru.

18 мая хирург Александр Умнов предупредил, что злоупотребление пивом грозит риском развития ишемии сердца.

По словам Умнова, в пивной пене содержится большое количество кобальта, негативно влияющего на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, по его словам, из-за быстрого всасывания пива развивается гипертония, а также варикозное расширение вен, пишет сайт kp.ru.

Накануне Михаил Гинзбург рассказал о современных методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, часто используется чрескожное коронарное вмешательство на коронарных сосудах, стентирование суженного кровеносного сосуда. По его словам, не менее эффективны методы лечения сосудов головного мозга. Например, если необходимо удалить тромб, то используют операцию тромбоэкстракции, то есть механического удаления тромбов из сосудов, пишет RT.

В апреле диетолог Анна Белоусова развеяла мифы о кофе. Специалист отметила, что кофеин стимулирует работу мозга, но его нельзя приравнивать к табаку и называть «бытовым наркотиком», это нормальный пищевой продукт. По ее словам, доказательная медицина подтвердила, что у кофе нет негативного влияния на печень, пишет НСН.