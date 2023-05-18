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Врач указал на опасность злоупотребления пивом

Врач Умнов: злоупотребление пивом грозит риском развития ишемии сердца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Хирург Александр Умнов предупредил, что злоупотребление пивом грозит риском развития ишемии сердца.

В беседе с News.ru в четверг, 18 мая, специалист отметил, что чрезмерное употребление этого напитка может стать причиной развития «синдрома бычьего сердца», ишемии и тромбоэмболии.

По словам Умнова, в пивной пене содержится большое количество кобальта, негативно влияющего на работу сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, при регулярном употреблении этого напитка может развиться тромбоэмболия легочной артерии, отмечает телеканал «360».

У любителей пива из-за этих факторов возрастает риск смерти от сердечного приступа, отметил он.

Врач добавил, что пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее пристрастия к водке. Кроме того, по его словам, из-за быстрого всасывания пива развивается гипертония, а также варикозное расширение вен, пишет сайт kp.ru.

Возраст допития: алкоголь хотят запретить продавать людям до 21 года
Инициатива может спровоцировать всплеск активности черного рынка, считают эксперты

16 мая стало известно, что за запрет продажи крепкого алкоголя и любой продукции, содержащей алкоголь, людям моложе 21 года выступили 73% россиян, опрошенных сервисом Superjob. Как отмечает НСН, 36% респондентов поддерживают полный запрет продажи любого вида спиртных напитков молодежи до 21 года. За действующую норму, предусматривающую продажу алкоголя с 18 лет, выступил каждый четвертый респондент.

14 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь в ночное время. За четыре часа более чем из 115 тыс. проголосовавших около 80% поддержали инициативу депутата ГД, пишет RT. 11% опрошенных выразили несогласие и 10% выбрали вариант «всё равно».

6 мая Минздрав РФ предложил сократить время продажи крепкого алкоголя в магазинах. Так, крепкий алкоголь может исчезнуть с прилавков российских магазинов с 20:00 до 11:00, отмечает телеканал «Звезда».

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