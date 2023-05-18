Врач указал на опасность злоупотребления пивом

Хирург Александр Умнов предупредил, что злоупотребление пивом грозит риском развития ишемии сердца.

В беседе с News.ru в четверг, 18 мая, специалист отметил, что чрезмерное употребление этого напитка может стать причиной развития «синдрома бычьего сердца», ишемии и тромбоэмболии.

По словам Умнова, в пивной пене содержится большое количество кобальта, негативно влияющего на работу сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, при регулярном употреблении этого напитка может развиться тромбоэмболия легочной артерии, отмечает телеканал «360».

У любителей пива из-за этих факторов возрастает риск смерти от сердечного приступа, отметил он.

Врач добавил, что пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее пристрастия к водке. Кроме того, по его словам, из-за быстрого всасывания пива развивается гипертония, а также варикозное расширение вен, пишет сайт kp.ru.

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