Футбольный клуб «Химки» вылетел из РПЛ

Подмосковный футбольный клуб «Химки» 22 мая вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Это произошло после того, как в матче 28-го тура «Пари Нижний Новгород» обыграл «Сочи» со счетом 4:0. В результате «Химки» лишились возможности подняться выше 15-го места в турнирной таблице.

Еще одной командой, покинувшей РПЛ, стало московское «Торпедо». После 28 матчей клуб набрал 13 очков и остался на 16-й позиции.

Ранее, 20 мая, казанский «Рубин» спустя сезон вернулся в РПЛ после победы над калининградской «Балтикой». Матч завершился счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил полузащитник Марат Апшацев.

«Рубин» занял первое место в Первой лиге, набрав 65 очков. «Балтика» по итогам сезона также вышла в РПЛ, команда находится с 64 очками на второй строчке в турнирной таблице.