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Казанский «Рубин» после победы над «Балтикой» вернулся в РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» спустя сезон вернулись в РПЛ после победы над калининградской «Балтикой» в матче первой лиги
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Казанский футбольный клуб «Рубин» спустя сезон вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после победы над калининградской «Балтикой» по итогам мачта первой лиги, о чем стало известно 20 мая.

Матч завершился счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил полузащитник Марат Апшацев. На 49-й минуте не смог реализовать пенальти игрок казанцев Олег Иванов.

«Рубин» набрал 65 очков и занял первое место в первой лиге. «Балтика» по итогам сезона вышла в РПЛ, команда находится на второй строчке с 64 очками, передает «Спорт-Экспресс».

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Ранее этим же днем футбольный клуб «Ахмат» в домашнем матче обыграл «Химки» в рамках 28-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:0. По результатам игры грозненцы идут на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков. Подмосковный клуб занимает 15-ю позицию с 18 очками.

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