«Ахмат» разгромил «Химки» в матче 28-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Ахмат» в домашнем матче разгромил «Химки» — встреча 20 мая в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:0.

Голами отличились Владислав Карапузов (28-я минута), Артем Тимофеев (49) и Евгений Харин (63). Гамид Агаларов забил мяч в ворота соперников на 82-й минуте, но был зафиксирован офсайд.

По результатам игры грозненцы идут на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков. Подмосковный клуб занимает 15-ю позицию с 18 очками.

Также в рамках 28-го тура чемпионата состоялись встречи «Зенит» – «Оренбург» и «Локомотив» – «Факел», которые завершились ничьей между петербуржцами и оренбуржцами и победой москвичей над воронежцами со счетом 1:0.