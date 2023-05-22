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Путин поручил правительству и ЦБ мониторить ситуацию на рынке ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству <...> совместно с Банком России: осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать <...> меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования», — говорится в документе.

Доклад необходимо представить до 5 июня 2023 года.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

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Ранее в этот же день опубликованный опрос аналитиков «Выберу.ру» показал, что за первые четыре месяца года спрос на семейную ипотеку вырос на треть.

В начале мая Центробанк России указал на экстремальный рост популярности ипотеки сроком на 30 лет — за год доля таких кредитов выросла в два раза и достигла 40%.

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