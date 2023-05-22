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Боррель сообщил о завершении ЕС подготовки 15 тыс. украинских военных

Боррель: Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. украинских военных
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Евросоюз (ЕС) завершил подготовку 15 тыс. украинских военных, еще 15 тыс. пройдут тренировки до конца года. Об этом заявил 22 мая на пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Миссия по обучению украинских военнослужащих успешно завершена», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что скоро начнется второй этап подготовки.

По его словам, успех киевского режима во многом зависит не только от людей, но и от поставок вооружения. Поэтому ЕС расширит военную помощь Украине, направляя Киеву больше систем противовоздушной обороны и других вооружений, заключил Боррель.

Определились с солдатами: ЕС заявил об обучении 15 тыс. украинских военных
При этом новые санкции против РФ Брюссель не анонсировал

Миссия Брюсселя по обучению украинских националистов началась в ноябре 2022 года. На нее было выделено €106,7 млн.

Обучение велось в нескольких странах ЕС.

Ранее в понедельник Боррель выразил надежду, что Украина вскоре получит от США и ЕС истребители F-16. По его словам, подготовка украинских пилотов для управления данными судами уже началась.

В середине мая Боррель приветствовал поставки Киеву оружия большого радиуса действия, имея в виду британские ракеты Storm Shadow.

Западные государства увеличили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля минувшего года в связи с обострением ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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