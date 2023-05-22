Российские абитуриенты рассказали о принципах выбора вуза

Российские абитуриенты и молодежь, желающая получить второе высшее образование, рассказали, по какому принципу выбирают высшее учебное заведение для продолжения обучения. Исследование провел фонд молодежных и студенческих инициатив «Студмолодежь», результаты появились в распоряжении «Известий» 22 мая.

В опросе приняло участие более 1500 россиян. Среди респондентов были старшеклассники, а также молодые люди, планирующие получить второе высшее образование либо ученную степень.

«Важнейшими критериями выбора учебного заведения остаются: наличие выбранной специальности (34,6%), место вуза в российских и международных рейтингах (31,5%), а также условия учебного процесса (15,9%). Также в качестве значимых критериев участники отметили стоимость обучения (7,5%), проходной бал прошлых лет (6,2%), востребованность выпускников вуза на рынке труда (3,7%). Еще 0,6% отметили, что рассматривают вуз в конкретной стране, где хотели бы продолжить свой профессиональный и жизненный путь», — сказала директор фонда «СтудМолодежь» Анна Лапенко.

По ее словам, 85,1% опрошенных намерены продолжать обучение в российских вузах. 35,7% из них уверены, что в России есть все возможности для самореализации, 29,3% считают себя патриотами и не готовы менять место жительства, еще 17,7% отмечают, что не готовы далеко уехать от родных. Еще 7,4% хотели бы получить опыт обучения в другой стране и после вернуться в Россию, но их пугает международная обстановка.

Также Лапенко отметила, что почти 15% опрощенных рассматривают возможность поступления в зарубежные вузы. Многие из них (38%) хотели бы переехать в конкретную страну, культурой которой они давно интересуются.

Ранее в мае «Известия» выяснили, что студентам вечернего и заочного отделений, получающих первое высшее образование, предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений наравне с учащимися дневного отделения. Такой законопроект готовят депутаты Госдумы от КПРФ.