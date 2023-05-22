Реклама
Прямой эфир
Общество
Госдума может узаконить начало эксперимента по продаже вина через «Почту России»
Мир
Боррель сообщил о завершении ЕС подготовки 15 тыс. украинских военных
Армия
ВС России развеяли миф украинской пропаганды о неприступности Артемовска
Общество
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе
Мир
Боррель назвал тесные отношения Сербии с РФ несовместимыми со вступлением в ЕС
Общество
Гладков заявил об отъезде большей части жителей приграничных сел Грайворонского округа
Мир
Сунак указал на недопустимость заморозки конфликта на Украине
Экономика
Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций
Общество
Состояние Захара Прилепина остается стабильным
Наука и техника
Останки двух морских хищников старше 212 млн лет найдены на Эвересте
Мир
Более половины опрошенных британцев назвали Brexit ошибкой
Общество
До конца 2024 года в РФ откроется 20 универмагов отечественных дизайнеров Slava

Российские абитуриенты рассказали о принципах выбора вуза

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские абитуриенты и молодежь, желающая получить второе высшее образование, рассказали, по какому принципу выбирают высшее учебное заведение для продолжения обучения. Исследование провел фонд молодежных и студенческих инициатив «Студмолодежь», результаты появились в распоряжении «Известий» 22 мая.

В опросе приняло участие более 1500 россиян. Среди респондентов были старшеклассники, а также молодые люди, планирующие получить второе высшее образование либо ученную степень.

«Важнейшими критериями выбора учебного заведения остаются: наличие выбранной специальности (34,6%), место вуза в российских и международных рейтингах (31,5%), а также условия учебного процесса (15,9%). Также в качестве значимых критериев участники отметили стоимость обучения (7,5%), проходной бал прошлых лет (6,2%), востребованность выпускников вуза на рынке труда (3,7%). Еще 0,6% отметили, что рассматривают вуз в конкретной стране, где хотели бы продолжить свой профессиональный и жизненный путь», — сказала директор фонда «СтудМолодежь» Анна Лапенко.

По ее словам, 85,1% опрошенных намерены продолжать обучение в российских вузах. 35,7% из них уверены, что в России есть все возможности для самореализации, 29,3% считают себя патриотами и не готовы менять место жительства, еще 17,7% отмечают, что не готовы далеко уехать от родных. Еще 7,4% хотели бы получить опыт обучения в другой стране и после вернуться в Россию, но их пугает международная обстановка.

Также Лапенко отметила, что почти 15% опрощенных рассматривают возможность поступления в зарубежные вузы. Многие из них (38%) хотели бы переехать в конкретную страну, культурой которой они давно интересуются.

Аренда и ребята: студентам предложили компенсации за съемные квартиры
Как обстоят дела с общежитиями и нужно ли помогать учащимся вузов с жильем

Ранее в мае «Известия» выяснили, что студентам вечернего и заочного отделений, получающих первое высшее образование, предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений наравне с учащимися дневного отделения. Такой законопроект готовят депутаты Госдумы от КПРФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023