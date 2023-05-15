В ГД предложили дать одинаковые льготы студентам всех отделений

Студентам вечернего и заочного отделений, получающих первое высшее образование, предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений наравне с учащимися дневного отделения. Такой законопроект готовят депутаты Госдумы от КПРФ, выяснили «Известия».

«Создание суверенной системы образования, о которой говорил президент России Владимир Путин на Совете законодателей, невозможно без поддержки студентов. Наша задача — стимулировать желание учиться и уравнять гарантии для ребят, получающих высшее образование по разным формам обучения. Будет справедливо уровнять студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения и в ряде льгот, а именно в скидках на проезд в электричках и на посещение учреждений культуры при получении ими первого высшего образования», — сказал автор законопроекта, первый зампредседателя комитета ГД по безопасности Юрий Афонин.

В партии уже приступили к разработке соответствующего законопроекта и планируют внести его на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии.

Впрочем, в «Единой России» опасаются перевеса льгот в сторону студентов — заочников и вечерников. Студенты заочных отделений имеют больше возможностей работать и могут рассчитывать на поддержку со стороны работодателя. К примеру, 40 дней отпуска на первом и втором курсах и 50 дней на последующих, до четырех месяцев отпуска в период прохождения госэкзаменов, сказал первый замглавы комитета по молодежной политике ГД Игорь Кастюкевич.

Однако авторы законопроекта утверждают, что, несмотря на возможность таких студентов работать, при первом образовании оплата их труда чаще всего невысокая. При этом работодатель не всегда соглашается на официальное оформление студентов без опыта с соблюдением всех трудовых гарантий. Поэтому учащиеся часто вынуждены нести свои расходы, в том числе на проживание и на само обучение в университете.

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С очностью наоборот: в ГД хотят уравнять студентов в ряде льгот