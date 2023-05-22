В США назвали место базирования F-16 после передачи Киеву

Истребители четвертого поколения F-16 после поставок странами Запада Киеву будут базироваться на украинских аэродромах. Об этом 22 мая заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл военным обозревателям.

В беседе с журналистами он уточнил, что имеет в виду вооружения, не принадлежащие НАТО.

«Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — ответил он на вопрос, будут ли находиться американские истребители на аэродромах страны — члена НАТО.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов.

Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

Ранее, 20 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.