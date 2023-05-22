Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков заявил о не готовности НАТО принять Украину из-за риска конфликта с РФ
Спорт
ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими клубами
Мир
В США назвали место базирования F-16 после передачи Киеву
Туризм
В Российском союзе туриндустрии рассказали о спросе на туры в Грузию
Мир
Министр обороны Венгрии заявил об истощении стратегических запасов вооружения в Европе
Мир
Протасевич заявил о желании остаться в Белоруссии
Мир
Глава МИД Нидерландов анонсировал обучение пилотов Украины на F-16
Авто
Производитель шин Continental официально продал российские активы
Мир
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Мир
WSJ назвала возможных будущих гарантов безопасности Украины
Мир
В Нью-Йорке совершено нападение на «Турецкий дом»
Экономика
Российские ритейлеры заменят H&M и Inditex в аренде площадей в ТЦ
Сюжет:

В США назвали место базирования F-16 после передачи Киеву

ВВС США: истребители F-16 после поставок Киеву будут базироваться на Украине
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребители четвертого поколения F-16 после поставок странами Запада Киеву будут базироваться на украинских аэродромах. Об этом 22 мая заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл военным обозревателям.

В беседе с журналистами он уточнил, что имеет в виду вооружения, не принадлежащие НАТО.

«Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — ответил он на вопрос, будут ли находиться американские истребители на аэродромах страны — члена НАТО.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов.

Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

Ранее, 20 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023