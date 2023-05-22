Министр обороны Венгрии заявил об истощении стратегических запасов вооружения в Европе

Многие страны Европы истощили собственные стратегические запасы вооружений из-за передачи их Киеву и создали риски для своей безопасности. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в интервью порталу Origo.

«Европейская оборонная промышленность оказалась неподготовленной к такой ситуации и изо всех сил пытается удовлетворить потребности. Большинство крупных государств, рискуя своей безопасностью, сократили собственные стратегические запасы, чтобы передать украинцам боеприпасы, оружие и технику», — заявил министр.

При этом Салай-Бобровницки не стал говорить о возможных путях наращивания оборонного производства, ограничившись лишь фразой о том, что «европейская оборонная промышленность должна каким-то образом расти».

Также глава венгерского минобороны заявил, что его страна планирует сосредоточиться на развитии собственной независимой оборонной промышленности. Для достижения данной цели планируется проводить закупки и заключать договоры так, чтобы в их реализации участвовали местные заводы и разработки.

Венгрия остается одной из немногих европейских стран, регулярно выступающей против передачи вооружений Киеву и призывающей к прекращению огня и мирным переговорам. В частности, 24 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совете глав МИД стран Евросоюза заявил, что поставки оружия только продлевают конфликт.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в мае посетил ряд европейских государств и принял участие в саммите G7 в Хиросиме с целью увеличить финансовую и материальную поддержку Киева. В результате Зеленский смог получить новый пакет военной помощи на $375 млн от США и обещание Запада продолжить поставлять оружие и после урегулирования конфликта.

Россия, в свою очередь, неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Спецоперация России по защите Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года. Поводом для ее проведения послужило обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.