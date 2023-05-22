Прощание с замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко пройдет 24 мая

Церемония прощания с заместителем главы Минобрнауки России, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко состоится 24 мая в 11:00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Об этом 22 мая говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Прощание состоится в среду, 24 мая 2023 года, в 11:00 — официальная церемония панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в 13:00 — похороны на Троекуровском кладбище», — отметили в министерстве.

Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Ему было 46 лет.

«Память о хорошем руководителе, квалифицированном специалисте и отзывчивом товарище останется навсегда», — добавили в Минобрнауки.

Ранее, 21 мая, минздрав Ставропольского края подтвердил смерть статс-секретаря Петра Кучеренко, мужчина умер в самолете при возвращении из Кубы, где был в командировке в составе делегации.

Пассажиру следовавшего из Гаваны в Москву воздушного судна стало плохо, после чего командир решил экстренно приземлиться в аэропорту Минеральных Вод. Экипаж вызвал на борт бригаду скорой помощи, однако Кучеренко умер, несмотря на помощь медиков.