Минздрав Ставрополья подтвердил смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко

Минздрав Ставропольского края 21 мая подтвердил смерть замминистра науки и высшего образования, статс-секретаря Петра Кучеренко в самолете при возвращении из командировки с Кубы.

Как рассказали в ведомстве, 20 мая пассажиру следовавшего из Гаваны в Москву воздушного судна стало плохо, после чего командир принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Минеральных Вод. Экипаж вызвал на борт бригаду скорой помощи.

«Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», — говорится в сообщении регионального минздрава в Telegram-канале.

Ранее в этот день о смерти Кучеренко сообщили в Минобрнауки. Он посещал Кубу в составе российской делегации. В ведомстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Петра Кучеренко.