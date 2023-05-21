Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не ожидает участия F-16 в возможном наступлении ВСУ
Мир
Во Франции призвали к переговорам после потери Киевом Артемовска
Общество
СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
Мир
В МИД РФ назвали антироссийские пассажи итогом саммита G7
Мир
Зеленский попросил США о гарантиях безопасности для Украины до вступления в НАТО
Спорт
Циципас просил свою маму уйти с матча с Медведевым
Общество
Умер каскадер и постановщик трюков Олег Василюк
Общество
Источник заявил о причастности спецслужб США к сожжению Корана в Волгограде
Мир
Байден заявил, что не гарантирует избежания дефолта в США
Мир
Байден рассказал о планах по обучению летчиков ВСУ работе на F-16
Общество
Два первых уголовных дела боевиков «Азова» рассмотрят в суде РФ
Происшествия
Токмак Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на свои рейсы

Минздрав Ставрополья подтвердил смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко

Минздрав Ставропольского края подтвердил смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко на борту самолета
0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав Ставропольского края 21 мая подтвердил смерть замминистра науки и высшего образования, статс-секретаря Петра Кучеренко в самолете при возвращении из командировки с Кубы.

Как рассказали в ведомстве, 20 мая пассажиру следовавшего из Гаваны в Москву воздушного судна стало плохо, после чего командир принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Минеральных Вод. Экипаж вызвал на борт бригаду скорой помощи.

«Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», — говорится в сообщении регионального минздрава в Telegram-канале.

Ранее в этот день о смерти Кучеренко сообщили в Минобрнауки. Он посещал Кубу в составе российской делегации. В ведомстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Петра Кучеренко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023