Замглавы Минобрнауки Кучеренко умер в самолете при возвращении из командировки на Кубу
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- Замглавы Минобрнауки Кучеренко умер в самолете при возвращении из командировки на Кубу
Замминистра науки и высшего образования, статс-секретарь Петр Кучеренко умер в самолете во время возвращения из командировки с Кубы, сообщается 21 мая в Telegram-канале Минобрнауки .
Кучеренко умер накануне, 20 мая. Кубу он посещал в составе российской делегации.
«Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — отмечалось в публикации министерства.
В ведомстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Петра Кучеренко.