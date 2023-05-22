Политолог назвал препятствия для вступления Украины в НАТО

Страны-члены НАТО должны выделять по 2% ВВП на обеспечение обороноспособности альянса и поддержку вооруженных сил. В случае вступления Украины в организацию ее взнос будет крайне несущественным. Об этом политолог Дмитрий Леви заявил в понедельник, 22 мая.

«Прежде всего, условием вступления страны в НАТО является отсутствие действующих территориальных споров. В принципе, это основное правило, ведь НАТО не задумывалась как организация, куда постоянно вступают новые члены. Так что ее устав в этом плане достаточно либеральный, там не прописаны подробности и нюансы», — сказал Леви в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению политолога, основной сложностью является вопрос Крыма. Он допустил, что вступление Украины в альянс могло бы означать отказ страны от территориальных споров в этом направлении. По словам эксперта, поскольку вопрос членства Украины исключительно политический, ситуацию можно трактовать по-разному.

«Можно, например, исходя из того, что западные страны безальтернативно воспринимают Крым и регионы, которые недавно вошли в состав России, как часть Украины, потому и территориального спора тут нет», — сказал Леви.

Что касается экономического аспекта, то политолог отметил, что Украина тоже могла бы выделять по два процента от ВВП на обеспечение обороноспособности и поддержку вооруженных сил альянса, но ее взнос оказался бы несоизмеримо меньше взносов других стран-участниц.

«Но, опять же, здесь возможны кредиты, фьючерсные договоренности и так далее. Так что даже в экономическом вопросе от политических интриг мы никуда не уходим», — отметил эксперт.

При этом он считает, что главным препятствием для Украины все же является военный конфликт на ее территории. Пока он не завершится полностью, вступление в НАТО невозможно.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не следует ожидать вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем, так как страна пока не отвечает критериям для присоединения к блоку, сообщается на сайте kp.ru.

До этого, 4 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул НАТО в несоблюдении единства и нарушении нейтралитета, объявленного альянсом в отношении ситуации на Украине. Он подчеркнул, что подавляющее большинство стран — членов блока посылают оружие Киеву, но очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса.

В свою очередь Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. В апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.