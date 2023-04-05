Венгрия упрекнула НАТО в нарушении нейтралитета в ситуации вокруг Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул НАТО в несоблюдении единства и нарушении нейтралитета, объявленного альянсом в отношении ситуации на Украине, о чем он сообщил 4 апреля, в день начала саммита министров стран — членов НАТО.

«Мы пришли сюда с надеждой, что никто не поставит под сомнение обоснованность нашего предыдущего совместного решения о том, что НАТО не является стороной конфликта по соседству с нами и что необходимо сделать всё, чтобы предотвратить развитие прямого конфликта между НАТО и Россией. Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип союзнического единства в рамках НАТО», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также в ходе трансляции в соцсети он заявил, что подавляющее большинство стран — членов блока посылают оружие Украине, но очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса. Сийярто подчеркнул, что НАТО следует делать всё для того, чтобы не допустить прямой конфронтации между альянсом и Россией.

«Но мы видим, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в этом вопросе. И из их выступлений не создается впечатления, что они хотели бы изменить эту политику», — указал венгерский министр.

В завершение Сийярто заверил, что ясно даст понять, что Венгрия поддержит интеграционные усилия Украины только в том случае, если украинцы вернут закарпатским венграм права, которые они уже имели до 2015 года.

Накануне, 3 апреля, Петер Сийярто уже упоминал, что прямого столкновения НАТО и России из-за событий на Украине нельзя допустить.

4 апреля в ходе брифинга в Брюсселе по итогам заседания комиссии Украина–НАТО генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — участницы альянса наращивают финансирование нелетальной помощи Украине.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров снова напомнил, что Европа накачивает Украину оружием, боеприпасами, отправляет инструкторов и наемников, из-за чего Россия рассматривает союз как недружественное объединение. Министр указал, что при необходимости в ответ на враждебные шаги будет Москва действовать жестко.

До этого, 20 марта, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.