В Совфеде призвали снизить стоимость ОСАГО для отечественных автомобилей

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов призвал ввести сниженные тарифы полисов ОСАГО для автомобилей, выпущенных в России, сообщает ТАСС в понедельник, 22 мая.

Согласно предложению Кутепова, стоимость «автогражданки» было бы разумно уменьшить для тех машин, у которых уровень локализации комплектующих превышает 600 баллов.

«В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов», ― гласит документ, направленный вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко.

22 мая заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев сообщил «Известиям», что повторное использование деталей — это хорошая возможность уменьшить стоимость автострахования и ремонта для граждан.

Журавлев поддержал создание индустрии восстановления запчастей, а также использования б/у комплектующих в ремонте по ОСАГО. Ранее правительство поручило проработать возможность создания такой индустрии Минпромторгу, Минфину и Минэку. Финальное решение по этой инициативе пока не принято, она требует детального рассмотрения, отметили в пресс-службе Минпромторга.