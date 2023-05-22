Б/удем знакомы: в Совфеде поддержали создание индустрии восстановления запчастей

Повторное использование запчастей — это хорошая возможность удешевить автострахование и ремонт для граждан, сказал «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев. Он поддержал создание индустрии восстановления деталей и ремонт б/у запчастей по ОСАГО. Дилеры и страховщики также выступили за инициативу. Такая система поможет уменьшить дефицит комплектующих, замедлить рост цен на них и снизить стоимость устранения дефектов машин на 20–50%, считают участники рынка. Однако нужна методика оценки качества таких запчастей, чтобы это не повысило риски аварий на дорогах, а также госконтроль за их оборотом, подчеркнули в ЦБ.

Нужно регулировать

В условиях ухода иностранных автопроизводителей с российского рынка и нехватки комплектующих власти обсуждают создание индустрии восстановления запчастей. В Совете Федерации поддержали эту инициативу, а также использование б/у комплектующих в ремонте по ОСАГО. Повторное применение деталей — это хорошая возможность уменьшить для россиян стоимость автострахования и ремонта машин, сообщил заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Ранее правительство поручило проработать возможность создания такой индустрии Минпромторгу, Минфину и Минэку.

В Министерстве экономики «Известиям» рекомендовали обратиться в Минпромторг. Там сказали, что финальное решение по этой инициативе пока не принято. И пояснили: вопрос восстановления б/у компонентов требует детального рассмотрения, в том числе с точки зрения стандартизации и сертификации этой деятельности, а также влияния таких запчастей на безопасность движения. Эта тема затрагивается в стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года, добавили в министерстве. В Минфине допустили возможность использования б/у деталей в ремонте по ОСАГО, однако не всех комплектующих.

Перед тем как разрешить подобную практику, следует решить две задачи. Во-первых, нужно создать методику оценки качества восстановленных запчастей, чтобы отремонтированные машины не становились причиной новых аварий, подчеркнули в пресс-службе ЦБ. А во-вторых — установить государственный контроль за оборотом бывших в употреблении комплектующих, чтобы выросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку.

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Дилеры и участники страхового рынка также поддержали создание индустрии восстановления б/у запчастей. Потребуется отдельное законодательное регулирование, чтобы механизм не привел к возникновению новых рисков, согласились в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Однако запуск такой системы поможет снизить стоимость ремонта и сократить его сроки. Пока сложно прогнозировать, позволит ли это также удешевить ОСАГО. При этом в I квартале 2023-го на фоне некоторого повышения доступности деталей средняя цена полиса начала снижаться. В январе она превышала 8 тыс. рублей, а в марте составила 7,8 тыс., поделились в союзе.

Восстановить и использовать дальше

После отказа крупнейших мировых автоконцернов от партнерства с российскими дилерами на рынке образовался дефицит в большинстве комплектующих, а их стоимость увеличилась в несколько раз, подчеркнул директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Поиски альтернативных поставщиков и способов доставки заняли продолжительное время, что привело к увеличению сроков ремонта по страховым случаям. В таких условиях идея создания индустрии восстановления запчастей логична, однако не все детали можно использовать повторно, сообщил Александр Носко.

Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков

Он пояснил: например, элементы тормозной системы, подушки и ремни безопасности, сигнализацию и катализаторы повторно применять небезопасно. Однако восстанавливать можно фары, бамперы, колесные диски, зеркала и практически все кузовные элементы. Такая система позволит минимизировать их дефицит на рынке, а автомобилистам поможет сэкономить на ремонте и обслуживании машины, потому что б/у детали на 20–50% дешевле новых.

Появление такой индустрии также замедлит рост цен на запчасти, считает директор по сервису «Рольф» Юлия Трушкова. По ее мнению, это может удешевить ремонт на 10–30%.

Выгода может оказаться еще больше — от 20 до 50%, оценил руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. Он отметил, что для праворульных машин использование б/у компонентов — вовсе единственная возможность их восстановить.

В сложившейся ситуации, когда логистика поставок деталей усложнилась, сроки увеличились, а многих оригинальных запасных частей нет в наличии в принципе, возможность применять восстановленные б/у комплектующие также поможет страховщикам ремонтировать авто в установленные законом сроки, сообщил директор департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов. При этом полностью оценить влияние этой меры получится только через полгода.

В других странах уже существуют примеры создания подобных механизмов, добавил заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Сергей Паршиков. Например, в Европе был рынок восстановленных запчастей, которые проходили этот процесс в условиях завода-производителя.

Фото: ТАSS/EPA/YURI KOCHETKOV

В России сейчас есть множество авторазборок, где можно купить б/у детали почти для любых машин, однако эта индустрия находится в серой зоне, объяснил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, сейчас стоит задача легализовать и регулировать эту деятельность, чтобы обеспечить гарантию потребителям. Однако следует также разрешить ремонт по ОСАГО восстановленными запчастями и таким образом обеспечить спрос со стороны станций техобслуживания и страховщиков.

До настоящего времени Банк России останавливал возможные риски, связанные с безопасностью использования машин после такого ремонта, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Однако после создания специальной индустрии по восстановлению компонентов такая опасность может значительно сократиться.