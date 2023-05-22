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В Совфеде поддержали создание индустрии восстановления автозапчастей

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Повторное использование деталей — это хорошая возможность уменьшить стоимость автострахования и ремонта для граждан, сообщил «Известиям» заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев. Он поддержал создание индустрии восстановления запчастей, а также использования б/у комплектующих в ремонте по ОСАГО.

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Поможет ли это автомобилистам в условиях длительных поставок запчастей

Ранее правительство поручило проработать возможность создания такой индустрии Минпромторгу, Минфину и Минэку. Финальное решение по этой инициативе пока не принято, она требует детального рассмотрения, отметили в пресс-службе Минпромторга.

В Минфине ранее допустили возможность использования б/у запчастей в ремонте по ОСАГО, однако не всех комплектующих. До этого нужно создать методику оценки качества восстановленных компонентов, чтобы они не становились причиной новых аварий, подчеркнули в пресс-службе ЦБ. А также установить контроль за оборотом б/у деталей.

Участники страхового рынка и дилеры поддержали создание такой индустрии. Бывшие в употреблении элементы тормозной системы, подушки и ремни безопасности, сигнализацию и катализаторы повторно использовать небезопасно, считает директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Однако восстанавливать можно фары, бамперы, колесные диски, зеркала и практически все кузовные элементы.

Повторное применение комплектующих поможет уменьшить дефицит запчастей на рынке, а также удешевить ремонт от 20 до 50%, считает руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Б/удем знакомы: в Совфеде поддержали создание индустрии восстановления запчастей

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