Назван самый дешевый китайский седан на российском рынке

Changan представил на своем официальном сайте в понедельник, 22 мая, модель Alsvin ― это самый дешевый (цены начинаются от 1 649 900 рублей) седан производства КНР на российском рынке, который может составить конкуренцию Lada Vesta.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,5 л, мощностью 107 л.с. и 145 Нм, который будет поставляться в паре с пятиступенчатым «роботом». Габариты автомобиля: 4390 мм ― длина, 1725 мм ― ширина, 1490 мм ― высота. Размер колесной базы составляет 2535 мм. Таким образом, китайский «бюджетный» седан сопоставим по габаритам с Lada Vesta и Hyundai Solaris, бестселлерами на российском рынке.

Alsvin будет продаваться в России в двух комплектациях.

Стандартная версия LX оснащена LED-оптикой, 15-дюймовыми колесными дисками и двумя подушками безопасности. Кроме того, базовая комплектация седана может предложить водителю мультируль, кондиционер, семидюймовый дисплей системы медиа, камеру заднего вида и четыре динамика. Примечательно, что ни в одной из комплектаций нового седана Changan не указывает наличия подогрева сидений.

Чуть более «богатая» версия DLX, цены на которую начинаются от 1 709 900 рублей, предлагает покупателю люк в крыше, датчики давления в шинах и систему «старт-стоп» и камеру бокового обзора справа.

26 апреля дилеры назвали цены на иранские автомобили Khodro Tara в России. Цены на Tara стартуют от 1,529 млн рублей, за эту сумму можно приобрести автомобиль с механической коробкой передач. Комплектация с шестиступенчатым автоматом обойдется немного дороже — в 1,7 млн рублей.

Дилер отмечает, что у покупателей будет возможность приобрести иранский автомобиль со скидкой. Предложение будет действовать при сдаче машины в трейд-ин или покупке в кредит.

Для России уже заказали первые 30 автомобилей Khodro Tara, ожидается поставка еще 60. Издание отмечает, что, возможно, в дальнейшем будут поставки и других седанов компании Iran Khodro, например Soren и Dena, однако цены на эти машины пока не определены.