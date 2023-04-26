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Дилеры назвали цены в России на иранские автомобили

В России стартуют продажи иранских седанов Iran Khodro Tara стоимостью от 1,5 млн рублей
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Фото: IKCO
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Дилеры назвали цены на иранские автомобили Khodro Tara в России. Об этом 26 апреля сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей дилерского холдинга «Рольф».

Цены на Tara стартуют от 1,529 млн рублей, за эту сумму можно приобрести автомобиль с механической коробкой передач. Комплектация с шестиступенчатым автоматом обойдется немного дороже — в 1,7 млн рублей.

Дилер отмечает, что у покупателей будет возможность приобрести иранский автомобиль со скидкой. Предложение будет действовать при сдаче машины в трейд-ин или покупке в кредит.

Для России уже заказали первые 30 автомобилей Khodro Tara, ожидается поставка еще 60. Издание отмечает, что, возможно, в дальнейшем будут поставки и других седанов компании Iran Khodro, например, Soren и Dena, однако цены на эти машины пока не определены.

Первые автомобили IKCO Tara поступят на склад «Рольфа» в конце апреля, клиенты начнут получать их в середине мая.

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Компания «Рольф» стала эксклюзивным представителем иранского бренда IKCO в России. Российский автопродавцы еще до официальных поставок в феврале этого года привезли в РФ иранские автомобили Iran Khodro Tara и Dena+ по системе параллельного импорта.

Российский посол в Тегеране Алексей Дедов 9 февраля сообщил, что иранский автоконцерн Iran Khodro намерен поставить в Россию 2 тыс. автомобилей, а компания Saipa — более 20 тыс. авто в год. Посол уточнил, что пока окончательно не решены вопросы, которые связаны с сертификацией иранских автомобилей в России и формированием дилерской сети. Все эти моменты могут сместить дату начала поставок машин в РФ. Алексей Дедов также отметил, что Россия и Иран находятся в стадии переговоров относительно совместного производства автомобилей, а также узлов и агрегатов к ним.

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