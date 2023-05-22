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Политика
Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел
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Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Mikhail Klimentyev
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 мая, назначил заместителем министра иностранных дел РФ Сергея Бутина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — сказано в документе, который вступает в силу со дня подписания.

Вместе с этим Путин подписал указ, разъясняющий структуру МИД РФ. В соответствии с документом в министерстве разрешается иметь «10 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного статс-секретаря — заместителя министра и одного генерального директора». В прошлой редакции также разрешалось иметь 10 замминистра иностранных дел, в том числе одного заместителя министра по вопросам противодействия терроризму.

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До этого Бутин с 2017 года был директором генерального секретариата (департамента) МИД России.

Сергей Бутин родился в 1964 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова. В системе российского внешнеполитического ведомства он занимает должности с 1996 года. Политик выполнял функции генерального консула и советника-посланника посольства России в Японии.

Ранее, 19 мая, Путин освободил от должности замминистра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий документ обнародовали на официальном портале правовой информации.

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