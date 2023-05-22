В ЛНР рассказали о расстреле ВСУ 10 мобилизованных сослуживцев за дезертирство

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли за дезертирство 10 сослуживцев, покинувших позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 22 мая.

«В районе населенного пункта Часов Яр зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений Вооруженных формирований Украины за самовольное оставление позиций в районе города Артемовска», — сказал он в беседе с ТАСС со ссылкой на данные российской разведки.

Марочко указал, что все 10 человек были призваны на военную службу менее месяца назад.

21 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

В свою очередь врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.

21 мая президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска. Все отличившиеся в освобождении города от украинских неонацистов будут представлены к государственным наградам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.