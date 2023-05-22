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В ЛНР рассказали о расстреле ВСУ 10 мобилизованных сослуживцев за дезертирство

Марочко: националисты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли за дезертирство 10 сослуживцев, покинувших позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 22 мая.

«В районе населенного пункта Часов Яр зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений Вооруженных формирований Украины за самовольное оставление позиций в районе города Артемовска», — сказал он в беседе с ТАСС со ссылкой на данные российской разведки.

Марочко указал, что все 10 человек были призваны на военную службу менее месяца назад.

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21 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

В свою очередь врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.

21 мая президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска. Все отличившиеся в освобождении города от украинских неонацистов будут представлены к государственным наградам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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