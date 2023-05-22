«Известия» раскрыли способы мошенников спонсировать ВСУ деньгами россиян

Новый вид мошенничества, в основе которого лежит финансовая пирамида, используется в России, чтобы не просто обмануть граждан, а направить похищенные деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как работает мошенническая схема, рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин в понедельник, 22 мая.

Холдинг S-Group объединяет группу сервисов. Компания проводит презентации в дорогих отелях, лидеры инвест-сообщества — миллионеры. Также представлены десятки предложений для частных лиц: можно вложить сбережения в криптовалюту, ценные бумаги или благотворительность. Представители S-Group ездят по всей России. Собрания не афишируют, но проводят открыто.

На мероприятии проводится воодушевляющая лекция об успехе и деньгах. Все доводы апеллируют к желанию разбогатеть быстро и без трудностей. Как отметил Сафиуллин, этого достичь можно, если «решиться и войти в бизнес».

На прямой вопрос корреспондента «Известий» о направлении благотворительности организаторы собрания ответить не смоги. В зале многие возмутились, но не действительным назначением «спонсорских взносов», а привлечением внимания к деятельности организации.

Такие собрания проводятся по всей России. В Москве бизнес-тренеры тоже не смогли ответить на вопрос «Известий» о спонсорстве ВСУ, как и в Уфе. Однако подтверждение информации можно найти в видео из профиля партнера мультиплатформы — украинского гражданина Ильи Крамера.

«Мы всемером собрали 270 тыс. гривен, которые пойдут на помощь бригаде, что даст им возможность убивать врага», — говорит Крамер.

Журналист-исследователь Андрей Алистаров рассказал, что спонсирование ВСУ происходит через посредническую организацию United Invest Team, которая является профилем в социальных сетях. В профиле также указаны основатели.

Отмечается, что в каждом городе есть представитель организации, который может рассказать, как и что делать, чтобы получить максимальную прибыль.

Однако первые клиенты компании уже начали терять свои вложения. Один потерпевший поделился с нами историей, как за два года он потерял около 10 млн рублей, которые просто исчезли из личного кабинета мужчины.

Сейчас это не самые большие потери: если выяснится, что деньги, пройдя через десятки счетов и офшоров, пошли на помощь ВСУ, то есть большая вероятность стать фигурантом уголовного дела за поддержку терроризма.

По статье 205.1. УК РФ («Содействие террористической деятельности») предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Накануне эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко рассказала, как мошенники используют скидочные купоны для воровства денег через кешбэк. Она предупредила, что злоумышленники заставляют людей вводить с помощью таких рассылок данные своих банковских карт на специально созданных фишинговых сайтах.

20 февраля «Известиям» рассказали, что 95% мошеннических звонков россиянам, по оценкам экспертов, поступает с территории Украины. Сегодня там работают 800–900 таких call-центров. Больше всего аферисты звонят из Днепропетровска (Днепр).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как салом намазано: почему Украина стала гнездом телефонных мошенников