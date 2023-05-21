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Эксперт предупредила о мошеннических схемах со скидочными купонами в почте

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Weber
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Мошенники используют скидочные купоны для воровства денег через кешбэк. Об этом в субботу, 20 мая, заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко.

Она пояснила, что злоумышленники заставляют людей вводить с помощью таких рассылок данные своих банковских карт на специально созданных фишинговых сайтах, которые выглядят как страница известного магазина. Ссылки на такие порталы могут прийти на почту или, например, всплыть баннером в социальной сети.

«Не открывайте прикрепленные файлы, в которых якобы находятся промокоды от компании. Рассылки от официальных компаний, как правило, не содержат прикрепленных документов», — заявила Соловиченко «РИА Новости».

Также она добавила, что в рассылках официальных компаний всегда имеется кнопка «отписаться». Кроме того, даже используя настоящий промокод, следует помнить некоторые правила. Так, лучше заранее составить список покупок, определить бюджет и перевести на отдельную карту именно эту сумму.

«Иногда продавцы заманивают шопоголиков акциями с впечатляющими скидками в 70–80% от первоначальной цены. На деле может оказаться, что товара либо уже нет, либо его стоимость завысили перед распродажей. Чтобы понять, насколько скидка реальна и как менялась цена на товар, используйте специальные сервисы по отслеживанию цен», — заключила эксперт.

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