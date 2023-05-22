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Летучие мыши вышли из спячки в Москве

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Бобков
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В Москве из спячки вышли летучие мыши двухцветный кожан и лесной нетопырь. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что в столице летучие мыши пробуждаются, как правило, в мае, когда становится тепло и появляется достаточное количество кормовой базы. На зиму летучие мыши прячутся в укромные места, где впадают в спячку на 6–8 месяцев.

В Москве встречаются шесть видов летучих мышей, в том числе обыкновенный ушан, водяная ночница, рыжая вечерница и ночница Брандта, уточняет сайт kp.ru.

В мэрии подчеркнули, что все летучие мыши в Москве относятся к охраняемым животным, истреблять их запрещено законом. Они представлены в Красной книге города, поскольку их популяция постепенно уменьшается, сообщает Life.ru.

Уточняется, что они приносят людям большую пользу: за час истребляют свыше 200 вредных насекомых. Опасаться летучих мышей не стоит, но горожан предупредили, что не нужно подходить к ним близко и тем более пытаться поймать, потому что эти млекопитающие очень хрупкие животные, пишет «Москва 24». В Москве самые крупные особи не превышают 6,5 см в длину, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Нельзя пугать летучих мышей, причинять им вред, кормить или брать голыми руками, сообщает телеканал «360».

Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
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В ноябре группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусу, вызвавшему пандемию.

Животные, у которых обнаружены инфекции, живут на юге Китая в провинции Юньнань на границе с Лаосом и Мьянмой. Образцы вирусов были взяты у 149 особей летучих мышей в период с 2015 по 2019 год.

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