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Ученые выявили пять новых вирусов летучих мышей

Telegraph: выявлены пять новых вирусов летучих мышей, способных передаваться человеку
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Фото: Global Look Press/dpa/Franz Christoph Robiller
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Группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусу, вызвавшему пандемию. Об этом 24 ноября сообщила газета The Telegraph.

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Животные, у которых обнаружены инфекции, живут на юге Китая в провинции Юньнань на границе с Лаосом и Мьянмой. Образцы вирусов были взяты у 149 особей летучих мышей в период с 2015 по 2019 годы.

«Среди них — новый возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с SARS-CoV-2 и SARS-CoV, лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года», — уточнили специалисты.

Наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область. Вирус с ее помощью закрепляется на клетках в организме человека.

Как полагает вирусолог Сиднейского университета профессор Эдди Холмс, вирусы, подобные Sars-Cov-2, всё еще циркулируют среди китайских летучих мышей и существуют риски их распространения.

Также специалисты доказали, что летучие мыши регулярно заражаются несколькими вирусами одновременно. Это демонстрирует способность существующих вирусов обмениваться частями своего генетического кода для образования новых патогенов.

«Основной вывод заключается в том, что отдельные летучие мыши могут содержать множество различных видов вирусов, иногда являясь их хозяевами одновременно», — прокомментировал научную работу профессор вирусолог из Ноттингемского университета, не участвовавший в исследовании, Джонатан Болл.

Также 24 ноября сообщалось, что темпы распространения COVID-19 в Китае достигли рекордной отметки и составили 31 656 выявленных случаев за сутки.

Ранее, 10 ноября, в КНР в очередной раз отменили Пекинский международный автосалон Auto China 2022 из-за неспокойной ситуации с COVID-19.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды. Остановка производства повлияла на выпуск премиальных смартфонов IPhone.

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