Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок

Лагуна Патос, где обитают афалины, — одно из самых богатых рыбой мест в Бразилии. Громадные объемы промышленного рыболовства негативно влияют на морскую фауну и среду ее обитания. В последнее десятилетие ежегодно из-за этого умирает в среднем шесть дельфинов. А всего особей этого подвида осталось менее 600