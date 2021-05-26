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Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок

Победители Премии Уитли и их подопечные
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Люси
Фото: Whitley Awards 2021
Британский фонд охраны дикой природы объявил имена лауреатов премии Фонда Уитли 2021 года. Она вручается ежегодно за выдающийся вклад в защиту окружающей среды в развивающихся странах. Защитница птиц-носорогов Люси Кемп, другие победители и их подопечные — в фотогалерее «Известий»
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вид
Фото: Whitley Awards 2021
Люси, эколог из Южной Африки, занимается охраной птиц-носорогов много лет. С научными экспедициями она объехала всю Африку и Азию, где изучала места их гнездования
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птица
Фото: Whitley Awards 2021/Ben Jobson/BirdLife International
Птица-носорог в Южной Африке находится на грани исчезновения. Для размножения этим пернатым необходимы гнездо и личное пространство, с чем наблюдаются большие проблемы из-за увеличения масштабов хозяйственной деятельности человека. Люси, получившая £40 тыс., намерена установить искусственные гнезда в безопасных местах и провести разъяснительную работу среди местного населения
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в пути
Фото: Whitley Awards 2021
Нуклу Фом занимается сохранением биоразнообразия в индийском штате Нагаленд и защитой амурских соколов
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вид
Фото: Whitley Awards 2021/Bolingbroke Kent
Коренные народы этого региона традиционно занимались охотой и собирательством. В последние десятилетия природные ресурсы всё быстрее истощаются
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птица
Фото: Whitley Awards 2021/Dylan Vasapolli/Birding Ecotours
Нуклу намерен создать свой коридор биоразнообразия, в который войдут 16 деревень из четырех районов штата. Их жители перейдут к устойчивому землепользованию и охране амурских соколов, которых во время сезонных миграций через Индию отлавливают и уничтожают тысячами
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портрет
Фото: Whitley Awards 2021
Ироро Танши получила премию за спасение первой и единственной обнаруженной в Нигерии популяции короткохвостой круглолистной летучей мыши
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пейзаж
Фото: Whitley Awards 2021
Большинство нигерийцев боится летучих мышей, их считают нечистью и истребляют, несмотря на то что они уничтожают вредителей и способствуют опылению растений
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летучая мышь
Фото: Whitley Awards 2021
Полученные средства Ироро намерена направить на расширение просветительской деятельности среди соотечественников и создание безопасных убежищ для животных, которых не наблюдали в местной дикой природе на протяжении 45 лет
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вид
Фото: Whitley Awards 2021
Кини Рослер и его команда из старейшей природоохранной организации Латинской Америки Aves Argentinas пытается сохранить обнаруженную недавно в Патагонии капюшонную поганку
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лагерь
Фото: Whitley Awards 2021/Adri Sanz
Экосистема богатой разнообразными полезными ископаемыми Патагонской пустыни разрушается из-за присутствия горнодобывающих и нефтехимических предприятий. Кроме того, эта местность пострадала от резкого изменения климата: участились ураганы и скачки температур, сократилось число снегопадов и водоемов, подходящих для гнездования и размножения птиц
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вид
Фото: Whitley Awards 2021/Ugo Mellone
Кини намерен детально изучить маршруты миграций поганок, чтобы разработать долгосрочную стратегию сохранения вида и среды его обитания, а также научить смотрителей местных национальных парков защищать этих птиц от хищников и проводить просветительскую работу среди жителей всех возрастов
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Сэмми Сафари посвятил более 20 лет жизни спасению морских черепах и сохранению их мест обитания. Премию он получил за то, что смог переломить ситуацию, угрожавшую их существованию
Фото: Whitley Awards 2021
Сэмми Сафари посвятил более 20 лет жизни спасению морских черепах и сохранению их мест обитания. Премию он получил за то, что смог переломить ситуацию, угрожавшую их существованию
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вид
Фото: Whitley Awards 2021
В Ватаму, старейшем морском заповеднике Восточной Африки, обитает более 600 видов рыб и семь видов морских черепах. В последние годы здесь резко выросло число случаев незаконной рыбной ловли, вырубки мангровых зарослей и охоты браконьеров на черепах
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черепашки
Фото: Whitley Awards 2021
Сэмми планирует перевести местные общины на альтернативные источники энергии и свести к минимуму зависимость от традиционных углеводородов, загрязняющих окружающую среду. Также он намерен усилить борьбу с браконьерством и остановить уничтожение мангровых зарослей
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дельфин
Фото: Whitley Awards 2021
Бразилец Педро Фрует знаком с афалинами с детства — они любят сопровождать в море серферов и рыбаков
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дельфины
Фото: Whitley Awards 2021
Лагуна Патос, где обитают афалины, — одно из самых богатых рыбой мест в Бразилии. Громадные объемы промышленного рыболовства негативно влияют на морскую фауну и среду ее обитания. В последнее десятилетие ежегодно из-за этого умирает в среднем шесть дельфинов. А всего особей этого подвида осталось менее 600
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вид
Фото: Whitley Awards 2021
В 2007 году Педро основал неправительственную организацию Kaosa, которая занимается защитой афалинов. Полученные средства он планирует потратить на сокращение объемов рыболовства в лагуне, налаживание взаимодействия между учеными, властями и местными жителями, а также на обучение коллективному управлению заповедной зоной
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портрет
Фото: Whitley Awards 2021
Золотую премию Уитли в размере £100 тыс. получила в этом году кенийка Паула Кахумбу, генеральный директор кенийской неправительственной организации Wildlife Direct
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Кения
Фото: Whitley Awards 2021
Паула считает, что ведущую роль в сохранении дикой природы континента должны играть сами африканцы. Слоны, носороги, ящерицы и многие другие редкие виды африканских животных становятся жертвами браконьеров, использующих несовершенство законодательства и бедность местного населения
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саванна
Фото: Whitley Awards 2021
Еще большую угрозу дикой природе наносит неконтролируемое развитие территорий: крупномасштабное сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, строительство инфраструктуры
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Кения
Фото: Whitley Awards 2021
Паула была одним из инициаторов кампании «Руки прочь от наших слонов» — программы по борьбе с охотниками за слоновой костью, а также проекта «Глаза в зале суда», который отслеживает дела о преступлениях против дикой природы
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Вид
Фото: Whitley Awards 2021/Johann Vorster
Полученную премию она планирует использовать на создание экологической службы, которая позволит гражданам и организациям оперативно реагировать на угрозы дикой природе и предложит оптимальные решения для выхода из сложившейся ситуации
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Кения
Фото: Whitley Awards 2021
Еще одним важным направлением станет защита заповедных регионов, которые подвергаются разрушительному антропогенному воздействию
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Кения
Фото: Whitley Awards 2021
Обладательница Золотой премии намерена призвать все африканские страны к усилению мер по охране дикой природы и надеется, что ее инициативы будут подхвачены на всем континенте
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