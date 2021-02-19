Первозданный мир: дикая природа России

Эндемик Байкала — Байкальская нерпа, один из трех пресноводных видов тюленей. Основные лежбища животного — архипелаг Ушканьи острова, где нет хищников и много еды. Нерпа охотится в основном на рыбу голомянку, ныряя за ней на глубину до 200 м. Ранней весной еще непуганое людьми животное позволяет наблюдать за собой с близкого расстояния, особенно если надеть маскировочную одежду и пахнуть также, для чего предварительно поползать по прибрежным камням, где после линьки сохранилась выпавшая шерсть. Чем удачно и воспользовалась Наталья Бурмейстер