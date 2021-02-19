Первозданный мир: дикая природа России

«Первозданная Россия» — одна из крупнейших фотовыставок и самый масштабный в Европе фестиваль, посвященный дикой природе. Камчатская «Лиса Пенелопа» Дмитрия Шпиленка и другие редкие кадры, которые удалось сделать фотографам в самых отдаленных точках нашей страны, — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Льды у мыса Хобой» — работа Андрея Грачева. Хобой — в переводе с бурятского «клык» — северная оконечность острова Ольхон на Байкале. Это высокие отвесные скалы, у которых зимой образуются самые большие торосы льда, некоторые достигают в высоту нескольких метров
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Андрей Шпатак встретил осьминога Дофлейна — представителя самого крупного на Земле вида осьминогов — в расселине подводной скалы Сенькина Шапка в Приморье
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Михаил Коростелев и его «Хвост гренландца» — уникальная фотография, снятая с дрона
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Фактура солончака» снята Антоном Ворониным с квадрокоптера в Богдинско-Баскунчакском заповеднике. Земля в урочище Красная лощина изрезана оврагами и ручьями талых вод. Из растительности на засоленных почвах прижились лишь солеросы и зеленые даже осенью шапки сарсазана
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Медуза Цианея», снятая Андреем Носиком, — типичный обитатель холодных морей Тихого и Атлантического океанов, размеры ее купола варьируются от 10 см до метра
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Эндемик Байкала — Байкальская нерпа, один из трех пресноводных видов тюленей. Основные лежбища животного — архипелаг Ушканьи острова, где нет хищников и много еды. Нерпа охотится в основном на рыбу голомянку, ныряя за ней на глубину до 200 м. Ранней весной еще непуганое людьми животное позволяет наблюдать за собой с близкого расстояния, особенно если надеть маскировочную одежду и пахнуть также, для чего предварительно поползать по прибрежным камням, где после линьки сохранилась выпавшая шерсть. Чем удачно и воспользовалась Наталья Бурмейстер
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Планета Ергаки» — фото из одноименного природного парка в Красноярском крае. Андрей Грачев называет этот закат одним из самых ярких и красочных в его жизни
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Николай Гернет — «В ожидании нерпы» в компании белых медведей
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Хищница болот» глазами Светланы Иваненко. Росянка круглолистная, которую сложно заметить человеку, своими каплями привлекает внимание мелких насекомых, которые и не подозревают о ее коварстве
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Олегу Богданову удалось застать нутрию-альбиноса во время утреннего умывания
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Доминант» Дениса Будькова — взрослый белоплечий орлан, который отбирает у молодого пойманную им добычу
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Таежный инстаграм» — меточное дерево, на котором животные из национального парка «Земля Леопарда» оставляют свои сообщения, — Сергей Горшков снимал скрытой камерой
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Горы Бырранга — самая северная горная система в России. Долганы, коренные жители этого края, называли это место Страной Мертвых, так как верили, что сюда отправляются души умерших. Считалось, что Бырранга — это обитель шаманов и духов, поэтому сюда лучше не заходить. Однако Виталий Горшков не побоялся и снял это загадочное место в разгар лета
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Наталия Судец застала семью лошадей Пржевальского, обитающую на территории государственного природного заповедника «Оренбургский», в самый трогательный момент. Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы. Популяцию этих животных сейчас воссоздают в России, это один из приоритетов федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в рамках нацпроекта «Экология»
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Суровая красота Карелии еще никого не оставляла равнодушным. Не смог пройти мимо этой красоты и Дмитрий Архипов, который назвал свою работу «Пролетая над Кижами»
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Антур — один из самых красивых тюленей. Его окрас — яркие белые кольца на основном фоне, которые варьируется от золотистого до почти черного. За такой рисунок его еще называют тюленем-цветком. Животные обычно селятся на скалистых участках побережий, их численность невелика. Алексей Перелыгин встретил своего антура в заповеднике «Командорский» на острове Беринга
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Олегу Паламарчуку удалось снять гренландских китов в бухте Врангеля на Охотском море
На весь экран
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Камчатская медведица Самапятая и ее выводок — в объективе Игоря Шпиленка
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.