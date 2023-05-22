Реклама
Прямой эфир
Мир
Более миллиона человек проголосовали за рубежом на выборах президента Турции
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Калифорнии
Общество
Корреспондент «Известий» показал последствия покушения на мэра Новой Каховки
Мир
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех человек стартовала к МКС
Мир
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Теннисист Медведев победил датчанина Руне в финале «Мастерса» в Риме
Мир
Российско-китайские консультации по безопасности состоятся в Москве 22 мая
Происшествия
В Ленинградской области пара похитила малолетнюю дочь своих знакомых
Мир
Глава минфина Йеллен назвала предельный срок платежеспособности США
Общество
Синоптик предрек выпадение трети месячной нормы осадков в Москве в ближайшие дни
Общество
Очевидцы поделились кадрами столпа черного дыма над Санкт-Петербургом
Мир
В Белоруссии сообщили о следовании указаниям МАГАТЭ при строительстве БелАЭС
Мир
Хакерская группа «Джокер ДНР» сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного

Около 50 тыс. велосипедистов приняли участие в Московском весеннем велофестивале

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участие в Московском весеннем велофестивале приняли порядка 50 тыс. велосипедистов. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, участники фестиваля проехали по Садовому кольцу колонной, которая растянулась на 16 км, отмечает телеканал «Звезда». Ликсутов уточнил, что каждый год по поручению мэра Сергея Собянина в столице проводятся масштабные общегородские велофестивали.

«Десятки тысяч москвичей, жителей Подмосковья и других регионов и даже стран приезжают, чтобы насладиться поездкой по главным улицам столицы в колонне таких же любителей велоспорта», — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что велосипед является прекрасной возможностью провести время с удовольствием и пользой для здоровья. Ликсутов указал на то, что велофестивали демонстрируют, как много в городе велосипедистов, и что они являются полноправными участниками дорожного движения, сообщает RT.

В этом году по ходу движения участников впервые были организованы четыре фестивальных городка, символизирующих московские транспортные проекты. Речь идет о БКЛ метро, МЦД, а также Московском скоростном диаметре, уточняет «Федеральное агентство новостей». На площадках функционировали интерактивные фотозоны, студия аквагрима, уличный кинотеатр, веломастерские, а также фуд-корты, пишет сайт kp.ru. Также там можно было взять безовелы для детей.

Кроме того, для всех желающих выступал велоцирк и BMX-шоу, пишет РИАМО. Гости могли посетить площадки электротранспорта, фестиваль красок, зону шаржей, а также творческие и танцевальные мастер-классы.

Колесо раздора: как научить ребенка безопасной езде на велосипеде
В конце лета дети возвращаются с каникул в город и количество ДТП с их участием растет

20 мая Максим Ликсутов рассказал, что столичные дороги оснастили временными разметками для проезда велосипедистов в 14 районах города. Для безопасности москвичей специалисты ЦОДД, учитывая прошлогодний опыт, расширили велодорожки и сделали цельными для связанности маршрутов, сообщает телеканал «360».

В апреле в минтрасе Московской области сообщили, что в регионе впервые запустили сервис аренды электровелосипедов.

Планируется, что к лету жителям Подмосковья будут доступны 2,5 тыс. электровелосипедов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023