Около 50 тыс. велосипедистов приняли участие в Московском весеннем велофестивале

Участие в Московском весеннем велофестивале приняли порядка 50 тыс. велосипедистов. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, участники фестиваля проехали по Садовому кольцу колонной, которая растянулась на 16 км, отмечает телеканал «Звезда». Ликсутов уточнил, что каждый год по поручению мэра Сергея Собянина в столице проводятся масштабные общегородские велофестивали.

«Десятки тысяч москвичей, жителей Подмосковья и других регионов и даже стран приезжают, чтобы насладиться поездкой по главным улицам столицы в колонне таких же любителей велоспорта», — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что велосипед является прекрасной возможностью провести время с удовольствием и пользой для здоровья. Ликсутов указал на то, что велофестивали демонстрируют, как много в городе велосипедистов, и что они являются полноправными участниками дорожного движения, сообщает RT.

В этом году по ходу движения участников впервые были организованы четыре фестивальных городка, символизирующих московские транспортные проекты. Речь идет о БКЛ метро, МЦД, а также Московском скоростном диаметре, уточняет «Федеральное агентство новостей». На площадках функционировали интерактивные фотозоны, студия аквагрима, уличный кинотеатр, веломастерские, а также фуд-корты, пишет сайт kp.ru. Также там можно было взять безовелы для детей.

Кроме того, для всех желающих выступал велоцирк и BMX-шоу, пишет РИАМО. Гости могли посетить площадки электротранспорта, фестиваль красок, зону шаржей, а также творческие и танцевальные мастер-классы.

20 мая Максим Ликсутов рассказал, что столичные дороги оснастили временными разметками для проезда велосипедистов в 14 районах города. Для безопасности москвичей специалисты ЦОДД, учитывая прошлогодний опыт, расширили велодорожки и сделали цельными для связанности маршрутов, сообщает телеканал «360».

В апреле в минтрасе Московской области сообщили, что в регионе впервые запустили сервис аренды электровелосипедов.

Планируется, что к лету жителям Подмосковья будут доступны 2,5 тыс. электровелосипедов.