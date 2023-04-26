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В Подмосковье впервые запустили сервис аренды электровелосипедов

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Фото: министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО
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В Московской области впервые запустили сервис аренды электровелосипедов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщается на сайте регионального минтранса.

Услугу уже запустили для жителей Одинцово и Красногорска, до конца недели возможность арендовать электровелосипед появится в Химках, Мытищах и Долгопрудном. Планируется, что к лету жителям региона будут доступны 2,5 тыс. электровелосипедов.

По словам первого заместителя министра транспорта Подмосковья Евгения Аптекина, появление сервиса станет отличной тенденцией по развитию транспортной инфраструктуры. Начать и завершить аренду можно будет возле станций метро и МЦД, а также на территориях с повышенной пешеходной и транспортной доступностью, отмечает телеканал «360». Это позволит сократить длину пеших маршрутов и сэкономить время в пути.

Электровелосипеды подключены к внутренней системе компании Whoosh и подчиняются тем же правилам, что и самокаты. В зонах с интенсивным движением пешеходов у них ограничена скорость. Велосипеды рассчитаны на передвижения на дистанцию от 7 км, они выдерживают вес до 120 кг, седло регулируется под любой рост, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Количество ДТП с участием этого средства передвижения постоянно растет

25 апреля депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил пожизненно запретить пользование кикшерингом для лиц, имеющих административное наказание за пьяное вождение самоката. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть у RT. По его словам, в законодательстве отсутствует значимое наказание за езду и нарушение ПДД на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Он напомнил, что штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. рублей.

23 апреля правила использования электросамокатов вошли в экзамен на получение прав. Изменения комплектов экзаменационных задач связаны с новшествами в правилах дорожного движения, вступивших в силу 1 марта 2023 года, пишет НСН. Они касаются вопросов использования СИМов и действий отдельных дорожных знаков, сообщает «Газета.Ru».

Также 23 апреля автоэксперт Дмитрий Попов, который участвовал в разработке обновленных вопросов теоретического экзамена на водительские права, рассказал телеканалу «Звезда», какие задания в тесте будут касаться электросамокатов. По его словам, поправки в билет учитывают электросамокаты в ПДД, но исключительно в контексте действий водителя автомобиля. Вопросов, которые бы касались знания ПДД для тех, кто перемещается на электросамокатах, в билетах нет.

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