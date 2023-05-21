Двухлетняя девочка пропала в Кемеровской области

Двухлетняя девочка Полина пропала в воскресенье, 21 мая, в Анжеро-Судженске Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.

По словам матери девочки, она ушла со двора частного дома примерно в 18:00 по местному времени (14:00 мск). Ребенок гулял под присмотром бабушки. Женщина отвлеклась на домашние дела, а затем обнаружила, что внучки нет рядом. Самостоятельные поиски оказались безуспешными.

«В настоящее время полицейскими развернуты масштабные поиски девочки. Личный состав отдела МВД России по Анжеро-Судженскому округу поднят по тревоге. В мероприятиях принимают участие оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники других служб и подразделений полиции. Ориентировка на ребенка передана нарядам, задействованным в системе единой дислокации», — говорится в сообщении регионального МВД в Telegram-канале.

Кроме того, в поиске девочки участвуют сотрудники других ведомств, волонтеры поискового отряда и местные жители.

На девочке была серая кофта, синие штаны с белыми лампасами и розовые кроссовки.

Накануне, 20 мая, в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух малолетних девочек. Инцидент произошел 18 мая в поселке Ленинский. Две сестры во время прогулки ушли с детской площадки и не вернулись, их местонахождение не установлено. Девочек ищет около 200 человек.