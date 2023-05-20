По факту исчезновения двух девочек в Кузбассе возбудили уголовное дело

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух малолетних девочек. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) России по региону.

Инцидент произошел накануне, 18 мая, в поселке Ленинский. Две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова — во время прогулки, примерно в 18 часов, ушли с детской площадки и не вернулись, их местонахождение до сих пор не установлено.

По предварительным данным, девочки воспитывались в многодетной семье, их родители злоупотребляли алкоголем.

На данный момент следователи устанавливают и отрабатывают круг общения семьи, а также проверяют все дома в населенном пункте, обстоятельства пропажи детей устанавливаются.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Александр Безукладников.

Девочек ищут около 200 человек: полицейские, следователи, спасатели МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда и добровольцы из числа местных жителей. Все они осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лес.

Приметы Алены: рост 75–85 см, короткие русые волосы, вышла из дома в джинсовом сарафане, голубой куртке и шапке. Приметы Ирины: рост 100–105 см, русые волосы, была одета в зеленую куртку, черные колготки и голубую шапку.

Сотрудники полиции просят граждан, которым известно что-то о местонахождении девочек, сообщить в местные отделения МВД.