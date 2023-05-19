В Кемеровской области пропали две маленькие девочки

Две малолетние девочки пропали в поселке Ленинский Кемеровской области. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова — накануне, 18 мая, около 18 часов во время прогулки ушли с детской площадки и пропали.

Приметы Алены: рост 75–85 см, короткие русые волосы, вышла из дома в джинсовом сарафане, голубой куртке и шапке. Приметы Ирины: рост 100–105 см, русые волосы, была одета в зеленую куртку, черные колготки и голубую шапку.

Сотрудники полиции просят граждан, которым известно что-то о местонахождении девочек, сообщить в местные отделения МВД.

На данный момент детей ищут около 200 человек: полицейские, следователи, спастели МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда и добровольцы из числа местных жителей. Все они осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лес.