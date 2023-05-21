На Соломоновых островах зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 21 мая на Соломоновых островах, сообщает геологическая служба США.

На сайте указано, что эпицентр располагался в 56 км к северо-западу от города Киракира, численность населения которого составляет порядка 3,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 78 км.

Отмечается, что угрозы цунами нет, данные о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне вблизи побережья Новой Каледонии в Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Это произошло через 23 часа после подземных толчков магнитудой 7,7 в 33 км к востоку.