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Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали вблизи Новой Каледонии

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Фото: AP Photo/Theo Rouby
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Вблизи побережья Новой Каледонии в Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Данные в субботу, 20 мая, опубликовала Геологическая служба США.

Как сказано на сайте, очаг залегал на глубине 36 км к юго-востоку от островов Лоялти (острова территориально относятся к Новой Каледонии — Ред.). Угрозы цунами нет.

«Землетрясение магнитудой 7,1 20 мая 2023 года произошло через 23 часа после землетрясения магнитудой 7,7 примерно в 33 км к востоку. Район островов Лоялти очень сейсмически активен», — сообщили в Геологической службе.

О землетрясении силой 7,7 у берегов Новой Каледонии сообщило 19 мая государственное геологическое бюро Австралии. На сайте указывалось, что эпицентр находился в 446 км к юго-востоку от административного центра Новой Каледонии Нумеа.

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