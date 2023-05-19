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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Karsten Wrobel
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, о чем сообщило государственное геологическое бюро Австралии 19 мая.

Как говорится на сайте, глубина очага составила 31 км. Указывается, что эпицентр находился в 446 км к юго-востоку от административного центра Новой Каледонии Нумеа.

После природного катаклизма американские метеорологи объявили угрозу цунами. Это предупреждение распространяется на все острова, людей с побережья просят эвакуироваться на возвышенности, передает Radio New Zealand.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

5 мая разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории японской префектуры Исикава. В результате землетрясения один человек погиб и 33 получили ранения. Частично или полностью разрушенными оказались около 540 жилых домов. Еще около 250 домов находятся в аварийном состоянии.

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