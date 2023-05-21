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Киев сообщил о выделении Японией Украине помощи на сумму в $7,6 млрд

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Фото: Yuichi Yamazaki/Pool via REUTERS
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Совокупный объем финансовой помощи, который Токио выделил Киеву, составляет $7,6 млрд. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях саммита G7 в Хиросиме.

«Президент высоко оценил личное лидерство Фумио Кисиды в мобилизации международной поддержки Украины, в частности в рамках председательства Японии в «Группе семи». Президент поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере $7,6 млрд, который был выделен ранее», — сказано в сообщении.

Помимо этого Зеленский поблагодарил Японию за решение принять на лечение раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и за дополнительную помощь в виде 100 грузовых автомобилей для нужд армии.

В офисе Зеленского добавили, что собеседники договорились провести украинско-японскую конференцию по восстановлению Украины, а также привлекать к этому процессу частный бизнес.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможности Токио инвестировать в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры.

Также стороны поговорили о «формуле мира» Зеленского и дальнейшей помощи Киеву.

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О том, что Япония примет раненых украинских солдат на лечение, стало известно ранее, 17 мая. По словам источника агентства Kyodo в японском правительстве, Япония также предложила Киеву такое снаряжение и оборудование, как бронежилеты, шлемы и беспилотные летательные аппараты.

21 мая президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на саммите G7 в Хиросиме объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, бронированные медицинские автомобили, а также грузовые машины для перевозки тяжелого оборудования, тепловизионные системы и запчасти.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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