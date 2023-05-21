В МИД РФ назвали антироссийские пассажи итогом саммита G7

Итогом саммита стран G7 в Хиросиме стал набор одиозных высказываний антироссийского и антикитайскго характера. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном 21 мая.

«Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия «Семерки» становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях», — отмечается в документе.

В ведомстве также указали, что в G7 «под предводительством англосаксов» вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность, которые навязываются союзникам США из числа стран НАТО и Евросоюза (ЕС).

При этом панический страх перед становлением многополярного мира заставляет членов «Группы семи» объединить силы для раздувания русо- и синофобии.

«Семерка» буквально «зациклилась» на всеобъемлющей конфронтации с Россией. Усилиями США она взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов «гибридной» войны против нашей страны, включая определение масштаба и сроков западных военных поставок киевскому режиму», — подчеркнули в МИДе.

В ведомстве добавили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 превратило это мероприятие в пропагандистское шоу.

Кроме того, указали в ведомстве, Вашингтон при содействии Лондона заставляет своих союзников принимать невыгодные для них решения, например, увеличивать военные расходы для поддержки Киева, содержать беженцев и закупать газ у США. В то же время американские власти проводят протекционистскую политику, направленную на превращение партнеров по G7 в промышленно-сырьевой придаток в высокотехнологичной сфере.

При этом страны «Большой семерки» не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы привлечь их на свою сторону и не позволить развивать связи с Россией и Китаем, отметили в ведомстве.

«Вместе с тем очевидно, что «Группа семи» — главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», — заключили в российском МИДе.

Накануне лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «Большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

После этого МИД Китая выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит G7 в Хиросиме. Отмечалось, что «Группа семи» манипулирует вопросами, касающимися КНР, клевещет и делает нападки на страну, а также грубо вмешивается в ее внутреннюю политику.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Саммит под председательством Японии проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая.