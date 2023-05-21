Бойцам 87-го отдельного стрелкового полка вручили награды

Минобороны России 21 мая наградило бойцов 87-го отдельного стрелкового полка за проявленные мужество и отвагу. Кадры мероприятия показал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

«К сожалению, сейчас свои награды могут получить не все военнослужащие. В частности, экипаж танка «Ночной волк» — они сейчас на передовой и вместо них награды получают их боевые товарищи», — сообщил корреспондент.

Многие военнослужащие уже не первый год отстаивают интересы свой страны в бою, однако медали от Министерства обороны они получили впервые.

«Чувство гордости есть, причем, я бы сказал, непреодолимое. Будем делать все возможное, чтобы победа пришла быстрей», — поделился один из награжденных, помощник гранатометчика с позывным Дрон.

Для командира взвода огневой поддержки «Пятнашки» с позывным Сосед это уже третья награда. Он сообщил, что его полк находится в хорошем расположении духа, у всех военнослужащих, включая новичков, сохраняется боевой настрой.

Ранее, 6 мая, в зоне спецоперации прошло торжественное награждение артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Мероприятие было приурочено ко дню образования воинской части и Дню Победы.

До этого, 5 мая, Минобороны РФ организовало торжественное награждение отличившихся военнослужащих группировки «Восток». Мероприятие проходило на территории мемориального комплекса «Саур-Могила». Всего наградили более 20 бойцов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.