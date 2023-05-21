Лесной пожар подошел к поселку в Свердловской области

Лесной пожар в Свердловской области подошел к поселку Малышева, населенный пункт уже затянуло густым смогом.

В соцсетях местные жители публикуют кадры, на которых видно, как со стороны леса тянется плотный дым, а в небе летит самолет, в задачи которого может входить мониторинг ситуации.

Местные власти пока не объявляли тревогу, несмотря на то что огонь приближается к жилым домам.

Кроме того, дискомфорт испытывают и жители Екатеринбурга. В городе установился сильный смог, ощущается запах гари.

По данным ГУ МЧС по региону, за прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 12 природных пожаров, еще 32 продолжают действовать.

Как отмечал ранее в мае глава МЧС России Александр Куренков, Свердловская область на сегодняшний день является одной из наиболее подверженных пожарам субъектов РФ.

Масштабные пожары в регионе начались 25 апреля. Сначала огонь быстро распространился в поселке Сосьва, после чего затронул и другие населенные пункты, чему способствовали сильный ветер и большое количество сухой растительности.