NYT назвала саммит G7 в Хиросиме «клубом нелюбимых лидеров»

Лидеров стран «большой семерки», собравшихся в Хиросиме на саммит объединения, объединяет непопулярность среди избирателей в своих государствах, об этом говорится в статье корреспондента The New York Times Питера Бейкера, с 1997 года освещавшего встречи G7.

По его мнению, саммит, проходящий в Хиросиме с 19 по 21 мая, стал «клубом нелюбимых лидеров», встреча политиков проходит в «эпоху демократического недовольства» из-за низкой поддержкой населения стран избранных ими же президентов и премьер-министров.

«Каждый лидер находится в затруднительном положении по разным причинам, но их общая борьба подчеркивает хрупкость свободных обществ во времена глубоких политических и культурных разногласий», — говорится в публикации.

Как пишет Бейкер, 19 мая президент США Джо Байден начал свое утро не с обсуждения государственных дел, а с получасового телефонного звонка в Вашингтон, чтобы проверить ход переговоров с республиканцами по поводу расходов бюджета и долга. В итоге он покинул гала-ужин лидеров на острове Миядзима примерно на 90 минут раньше, чтобы ответить на еще один звонок из США по поводу переговоров о расходах.

Данные опроса, собранные Morning Consult за последние дни, показали, что лидеры только четырех из 22 исследованных крупных стран имели рейтинг одобрения выше 50%. Среди них — премьер Индии Нарендра Моди, президент Швейцарии Ален Берсе, мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. При этом работу Моди, который находится в Хиросиме в качестве наблюдателя, одобряют 78% населения Индии.

На этом фоне ни один лидер G7 не смог заручиться поддержкой большинства населения своих государств. Так, итальянского премьера Джорджию Мелони поддерживают 49% избирателей, а канцлера ФРГ Олафа Шольца — 34%.

Кроме того, как следует из опросов, если бы выборы были проведены сейчас, то Консервативная партия британского премьера Риши Сунака проиграла бы Лейбористской партии, Либеральная партия премьера Канады Джастина Трюдо проиграла бы Консервативной партии, а партия Шольца уступила бы Христианско-демократический союз в Германии.

Отмечается, что коллеги Байдена на фоне падения его популярности выразили обеспокоенность возможным возвращением в Белый дом его предшественника, демократа Дональда Трампа.

Накануне, 20 мая, Байден попросил представителей СМИ «умолкнуть» после вопросов о возможном дефолте в стране. Это произошло во время его речи вместе с премьер-министром Австралии.

Ранее в мае он заявлял, что намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга. Байден указал, что лидеры конгресса понимают, что допускать дефолт в США нельзя, так как это будет катастрофой для народа и экономики страны.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.