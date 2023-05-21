Боец ММА Алексей Олейник ответил на вопрос о получении американского гражданства

Российский боец ММА Алексей Олейник 20 мая рассказал, что ему достаточно рабочей визы для проживания в Соединенных Штатах.

По словам спортсмена, ему предложили открыть грин-карту после приезда в США, чтобы появилась возможность получить паспорт. Однако, как позже узнал Олейник, если ее не открывать, то всё будет то же самое, но каждые 2–3 года потребуется открывать рабочую визу.

«Мне достаточно рабочей визы, у меня не было ни одного отказа, получаю я их уже лет 15, наверное. Просто обновлял визу, находясь в США», — сказал он в интервью «Матч ТВ».

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

26 апреля боец рассказал, что выбрал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы порадовать соотечественников своим боем. Он признался, что у него было предложение от UFC, но он ответил отказом.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.