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Инструктор БМД-4М рассказал о подготовке военнослужащих к управлению боевой машиной

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Фото: Министерство обороны РФ
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На одном из полигонов в тыловой зоне спецоперации проходят занятия с экипажами боевых машин десанта БМД-4М по отработке различных ситуаций, возможных в ходе реальных боевых действий. Как проходят занятия у командира отделения из числа инструкторов, имеющих боевой опыт, Минобороны показало 21 мая.

«Приезжают сюда кадровые военнослужащие, переучиваются с БМД-2 на БМД-4, а также мобилизованные и добровольцы. Всех, кто в экипажах, обучаем. Сам я с начала спецоперации весь свой опыт передаю. Потому что с разными приходилось встречаться ситуациями, поэтому и я, и товарищи мои стараемся обучаемым показать, объяснить, чтобы все могли в любой ситуации отреагировать как надо», — рассказал инструктор БМД-4М с позывным Кащей.

Он пояснил, что между БМД-2 на БМД-4 есть существенные различия. В тактике сильные изменения, в управлении. К тому же ребята, которые ни разу не сидели в боевой машине, привыкают и учатся на учебных полигонах.

В ходе выполнения учебной задачи экипаж боевой машины работает на уничтожение условного противника с хода на дальних дистанциях из 100-миллиметровой гладкоствольной пушки. При более близком контакте противник уничтожается из 30-миллиметровой автоматической пушки и пулемета 7,62-мм.

После выполнения боевой задачи при отработке отхода наводчик-оператор осуществляет пуск дымов, под прикрытием которых механик-водитель на максимальной скорости покидает огневой рубеж, маневрируя между препятствиями, рассказали в Минобороны.

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20 мая Минобороны показало, как проходит огневая и тактическая подготовка в дневное время штурмовых подразделений Западного военного округа. На полигоне в нескольких километрах от линии соприкосновения огневая и тактическая подготовка проводятся каждый день по несколько часов.

15 мая стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», созданный на базе БМП-3, до сих пор продолжает проходить испытания, напомнили в Ростехе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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