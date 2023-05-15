Реклама
Прямой эфир
Общество
В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Наука и техника
Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
Общество
В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Общество
В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Мир
Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км
Экономика
В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
Мир
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Общество
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
Мир
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций у границы с Арменией

В Ростехе заявили о завершении разработки комплекса «Птицелов» для ВДВ

Ростех: разработка зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ завершена
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ. Об этом 15 мая сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корпорацию.

Зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», созданный на базе БМП-3, до сих пор продолжает проходить испытания, напомнили в Ростехе.

«Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М», — отметили в корпорации.

Главное отличие «Птицелова» от «Сосны» — возможность десантирования с парашютом из военно-транспортных самолетов.

Боевой модуль «Сосна» оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет «Сосна-Р», которые могут поражать цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров и развивают скорость до 900 метров в секунду. Управляемая ракета «Сосна-Р» может наводиться на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК.

Тень десантника: парашютистов вооружат «Птицеловами»
Комплексы ПВО усилят подразделения ВДВ во время операций в тылу противника

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что зенитно-ракетные комплексы «Птицелов» поступят на вооружение российских парашютно-десантных дивизий. Отмечалось, что новый комплекс должен будет защитить десантников от ударов с воздуха, когда они высадятся в тылу противника.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023