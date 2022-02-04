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Десантников вооружат комплексами ПВО «Птицелов»

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Зенитно-ракетные комплексы «Птицелов» поступят на вооружение российских парашютно-десантных дивизий. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение о передаче ЗРК «Птицелов» именно парашютно-десантным дивизиям уже принято.

На первом этапе их получат два соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) — 98-я и 106-я дивизии. Новый комплекс должен будет защитить десантников от ударов с воздуха, когда они высадятся в тылу противника.

В сетях «Птицелова»: ПВО вооружат зенитными комплексами-«автоматами»
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Эти ЗРК считаются одними из самых эффективных систем ПВО ближнего радиуса действия. Бронированной базой для «Птицелова» стали боевые машины десанта БМД-4М «Садовница». Это позволяет перебрасывать его военно-транспортными самолетами и вертолетами, а при необходимости — десантировать на парашюте. Благодаря новому ЗРК десантники смогут выполнять боевые задачи максимально эффективно и с минимальными потерями даже за линией фронта.

По словам источников, сейчас решается, какой вариант «Птицелова» поступит на вооружение двух российских десантно-штурмовых дивизий. Не исключено, что эти соединения получат зенитные комплексы, выполненные на базе других боевых машин.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в августе прошлого года командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что современный зенитный ракетный комплекс «Птицелов» поступит на вооружение ВДВ в 2024 году. По его словам, поставки ЗРК будут осуществляться побатарейно, всего же комплексами ПВО планируется вооружить четыре зенитных ракетных полка.

В ВДВ уделяют особое внимание противовоздушной обороне. В частности, в прошлом году на учениях в Приморском крае подразделения 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ из Уссурийска отрабатывали уничтожение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов условного противника. Несмотря на то что стрельба велась на максимальных дальностях и высотах, все воздушные цели были успешно поражены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тень десантника: парашютистов вооружат «Птицеловами»

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